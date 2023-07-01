Військовий заколот ПВК "Вагнер" зменшив частоту ракетних атак ЗС РФ по Україні, — Ігнат (відео)

Крім ракет, окупанти щодня атакують міста України з авіації. Керовані авіабомби вагою до 500 кілограмів запускають на багатьох ділянках фронту, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські окупанти зменшили частоту нанесення масованих ракетних ударів по Україні після військового заколоту глави ПВК "Вагнер". Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Можливо, ворог приходить до тями після тієї внутрішньої ситуації, яка була [заколот Пригожина]. Але не ракетами єдиними. Кожен день і літаками атакують. Активність тактичної авіації завжди на фронті", — зауважив військовий.

Росію стримує від масового застосування авіабомб необхідність їх модернізації, вважає Юрій Ігнат

Застосовуючи авіацію, ЗС РФ завдають ударів по Україні керованими авіабомбами (КАБ), які застосовує на багатьох ділянках фронту, пояснив Ігнат.

"Жодного дня не пригадую за кілька місяців, щоб росіяни не працювали КАБамію. Постійно ворог атакує. Від них серйозна шкода, але вони не такі точні, як ворог того б хотів. У ЗС РФ достатня кількість старих радянських бомб вагою по 500 кілограмів", — зазначив він.

Спікер Повітряних сил ЗСУ впевнений, що Росію стримує від масового застосування таких бомб необхідність їхньої модернізації. Їх треба переробити на крилаті, поставивши відповідний блок управління.

Нагадаємо, що 27 червня армія РФ запустила ракету "Іскандер" по кафе в центрі Краматорська. Загинуло 12 осіб, зокрема три дитини.

Цього ж дня російські загарбники обстрілювали крилатими ракетами Х-22 місто Кременчук Полтавської області. Обстріл стався в річницю трагедії в ТЦ "Амстор" через ракетний удар росіян.