У Росії скасували авіашоу МАКС через страх удару безпілотників

Британська розвідка вважає, що війна значно вплинула на розвиток і функціонування російської аерокосмічної спільноти.

У Росії скасували проведення авіашоу через ймовірну атаку дронами. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter з посиланням на розвідку 2 липня 2023 року.

Росіяни цього року не проводитимуть Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС). Причиною скасування авіашоу в Підмосковʼї стало занепокоєння щодо повітряної безпеки після атак безпілотників у РФ в травні-червні 2023.

Окрім цього, організатори МАКС оцінюють потенційну шкоду для репутації, якщо на подію прибуде менше міжнародних делегацій, ніж це було раніше.

Зазначимо, що зазвичай таке авіашоу відбувалося раз на два роки з 1993 року.

Британська розвідка зазначає, що повномасштабна війна значно вплинула на розвиток і функціонування російської аерокосмічної спільноти.

Зазначимо, що в ніч на 3 травня 2023 безпілотниками було атаковано Кремль. Внаслідок цього відбулося загоряння будівлі, проте жертв серед людей не було. Згодом невідомі безпілотники кілька разів атакували Підмосковʼя та столицю РФ.

В﻿тім, попри загрозу, парад на 9 травня росіяни все ж провели.

Нагадаємо, безпілотники атакували базу "вагнерівців" у Лівії 30 червня 2023.

Також Фокус писав про атаку безпілотниками Курська 25 червня 2023.