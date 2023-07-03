Удар по Краматорську: після важкого поранення померла письменниця Вікторія Амеліна

Письменниця померла в лікарні Мечникова в Дніпрі через серйозне поранення, отримане під час обстрілу Краматорська. Новину про смерть Вікторії Амеліної оприлюднили за згодою її рідних.

Українська письменниця Вікторія Амеліна померла після поранення в Краматорську. Про це 2 червня повідомив PEN-клуб України.

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова в Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину зараз, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди", — йдеться в повідомленні.

Вікторія була серйозно поранена внаслідок ракетного удару по ресторану в Краматорську, завданого російськими окупантами 27 червня 2023 року.

Родина планує оголосити про час і місце прощання з Вікторією в Києві та Львові.

Чим відома Вікторія Амеліна

Вікторія Амеліна була відомою українською письменницею, яка випустила кілька книжок, включно з романами та дитячими книжками. Її твори були перекладені кількома мовами й здобули визнання в літературному середовищі. 2021 року вона стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського та заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль.

З літа 2022 року Вікторія Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds. Вікторія разом із командою працювала як документалістка щодо воєнних злочинів на звільнених територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема в Капитолівці на Ізюмщині, де вона знайшла щоденник убитого російськими збройними силами письменника Володимира Вакуленка.

29 червня повідомлялося, що під час обстрілу Краматорська українську письменницю Вікторію Амеліну та членів колумбійської делегації було поранено. На російський обстріл тоді відреагував президент Колумбії, звинувативши Кремль у порушенні правил ведення війни.

Обстріл Краматорська 27 червня

Нагадаємо, 27 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про ракетний удар ЗС РФ по Донецькій області. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної адміністрації, уточнив, що ракети впали в районі кафе в Краматорську, де було значне скупчення людей.

Нагадаємо також, американський волонтер у вівторок, 27 червня, став свідком ракетного удару по Краматорську в ресторані, де проходило дитяче свято. За його словами, він допомагав перекладачці з журналістської команди, яка дістала важке поранення.

29 червня з-під завалів у Краматорську деблокували тіло ще однієї вбитої російськими військами 27 червня людини. ДСНС завершила роботи на місці руйнування, її працівникам вдалося врятувати сімох українців.