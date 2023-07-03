Налаштовують проти ЗСУ: під Херсоном ЗС РФ влаштовують "килимові" обстріли населення, — Гуменюк

Російські окупанти щоразу, як Сили оборони мають просування, починають тероризувати місцеве населення, говорять в ОК "Південь".

ЗСУ на півдні продовжують контрбатарейну боротьбу, а дистанційна робота методів впливу на ворога посилюється. Окупанти зі свого боку теж намагаються тиснути на правий берег, зокрема, на мирне населення, влаштовуючи так звані "килимові" обстріли. Про це в ефірі телемарафону 3 липня розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

"Це, зазвичай, стала практика, коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, ворог починає тиснути на мирне населення, вкриває "килимовими" обстрілами, щоб налаштувати проти Сил оборони. Мовляв, за часів "руського миру" було спокійніше", — розповіла вона.

За її словами, задля подальшого просування ЗСУ зачищають смугу, але зараз ця робота ускладнюється наслідками теракту, який російські окупанти влаштували на Каховській ГЕС.

"На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів. Особливість лінії фронту в тому, що вона пролягає руслом річки Дніпро. Відповідно і робота ускладнюється. Але і робота артилерії, і дистанційних засобів впливу на ворога посилюється", — розповіла вона.

Нагадаємо, що бійці ССО ефектно знищили на Донеччині російський кулеметний розрахунок. Позицію окупантів виявили завдяки дрону і згодом знищили пострілом із ПТРК "Фагот".

Раніше повідомлялося, що 2 липня артилерія українських десантників знищила склад боєприпасів в районі Бахмута. ЗС РФ внаслідок цього удару залишились без значної кількості снарядів та боєприпасів.