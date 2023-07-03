За пораненими тягнулися бинти: нацгвардійці показали, як росіяни тікають з позицій (відео)

Бійці 50 полку імені Семена Височана Нацгвардії України змусили навіть російських окупантів самостійно залишити окопи.

Російські окупанти на Луганщині тікали з позицій так, що за пораненими тягнулись бинти. Бійці 50-го Полку імені полковника Семена Височана Національної Гвардії України у Facebook 3 липня повідомили подробиці.

На відео можна побачити, що українські війська застосовують артилерію, щоб знищити окупантів в окопах. Траншеї загарбників розташовані у лісі.

Згодом окупанти зрозуміли, що їм не вдасться встояти й кинулися навтьоки. На відео видно, як росіяни тікали з позицій так, що за пораненими тягнулись бинти. Реалізували відповідні дії бійці 50 полку імені Семена Височана Нацгвардії України.

"Вправними діями змогли завадити росіянам у спробі штурму українських позицій", – йдеться у дописі.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті на 3 липня 2023 року

На усій лінії фронту, за інформацією аналітиків Інституту вивченні війни, тривають важкі бої. Українські війська провели наступальні операції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької області. Позиційні бої тривають на лінії фронту Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

У Міноборони України 3 липня оцінили ситуацію на фронті на Донеччині. Позаминулого тижня російські загарбники здійснили 6457 обстрілів, а вже минулого — 11753 обстріли. ЗСУ, за даними Міноборони, просуваються на Донеччині та півдні країни. За минулий тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на сході звільнену площу збільшено на 9 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили російську РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього боєкомплект здетонував та розлетівся у різні боки. Російські війська намагаються витіснити українських захисників із займаних позицій, але отримують гідну відсіч. За її словами, ситуація залишається непростою, але контрольованою.