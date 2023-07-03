"Хоче швидких перемог": Путін може наказати підірвати Запорізьку АЕС, – Times

Очільник Кремля прагне швидких перемог, тому розраховує на рішення, які допоможуть змінити ситуацію на фронті та вплинуть на думку маси росіян всередині Російської Федерації.

Російський президент Володимир Путін здатен наказати своїм військам підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб спробувати зміцнити на політичній арені свої позиції, які похитнулися у зв'язку з заколотом ПВК "Вагнер" та негативними результатами війни в Україні. Про це інформує Times.

Журналісти британського видання зазначили, що очільнику Кремля як авторитарному лідеру важливо зберігати обличчя в очах глибинного електорату та своїх прихильників. Значна частина з них вважає, що бойові дії вважає "величезною стратегічною помилкою" для Росії. Недавня спроба заколоту, на думку видання, теж може підштовхнути кремлівського вождя до якихось радикальних кроків.

"Це небезпечний момент для путінського режиму. А отже, момент підвищеної небезпеки для регіону", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні, якою фактично керують начальник Генерального штабу Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу, зазнала ганебного фіаско. ЗСУ поступово відкидали російські загарбницькі війська. Єдиною перемогою РФ видання назвало просування у Бахмуті, яке виявилося й зараз перед загрозою. Цей наступальний успіх досягнутий лише завдяки втручанню найманців "Вагнера", і лише після понад десяти місяців боїв, які спричинили величезні витрати з обох боків.

"Путін може піддатися спокусі підвищити рівень ескалації війни, сподіваючись на швидкі перемоги", — розмірковує Times.

Загроза теракту на ЗАЕС: Буданов назвав ймовірний сценарій

Росія з технічного вже підготувалася для організації техногенної катастрофи на території Запорізькій АЕС. Керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone. З його слів, росіяни повністю провели необхідні дії та готові до підриву Запорізької АЕС.

"Частину станції, якщо ухвалять рішення, найімовірніше, підірвуть", – заявив він.

Він звернув увагу на те, що на території об'єкта є штучна водойма. Вона забезпечує охолодження, оскільки в зоні бойових дій пошуково-рятувальні роботи неможливі.

Президент Володимир Зеленський оцінив ймовірність дистанційного підриву ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський також категорично висловився щодо можливості підриву Запорізької АЕС. Він вважає, якщо Росію змусять деокупувати Запорізьку АЕС, то у момент передачі представники МАГАТЕ повинні провести ретельне обстеження всієї станції, щоб виключити можливість її дистанційного підриву.

"Ми впевнені, що будуть передавати з замінованими елементами, щоб потім у них був шанс", – заявив керівник держави.

Він в інтерв'ю іспанським ЗМІ зазначив, що на станції близько 500 російських бойовиків. Наявність на АЕС зброї та мінування створює очевидну небезпечну ситуацію.

Нагадаємо, 27 червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна готується до теракту росіян на ЗАЕС. З його слів, вибух на Запорізькій АЕС призведе до катастрофи, яка безпосередньо торкнеться кількох областей. Уже опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом 30 і 50 км.