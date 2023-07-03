Скандали з працівниками військкоматів: у Міноборони пообіцяли різко реагувати

Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) каратимуть за ганебну поведінку та порушення прав громадян, а українців попросили повідомляти про такі випадки на гарячу лінію.

Міноборони пообіцяло різко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку. У Telgeram заступник міністр оборони України Олександр Павлюк повідомив подробиці.

Він зазначив, що такі ганебні випадки не залишаться без уваги. Високе звання військовослужбовця Збройних Сил України не повинна паплюжити незначна кількість тих, хто не демонструє поваги до українського війська. Павлюк пообіцяв по кожній ситуації провести перевірку.

"Винні будуть притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", – наголосив він.

Заступник міністр оборони звернувся до українців з проханням повідомляти інформації щодо відповідних порушень. З його слів, варто інформувати уповноважених осіб за номером 0 800 31 01 79, на електронну пошту tckreport@gmail.com, або у чат-бот.

Скандали з працівниками ТЦК СП

Ганебні ситуації з представниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які силоміць роздають повістки або порушують права громадян, обурюють українців. Ставлення громадян не тільки до уповноважених осіб ТЦК це ознака й загалом реакції на авторитет державних інституцій. Правовий статус ТЦК та повноваження ТЦК та СП громадяни все частіше намагаються поставити сумнів.

У квітня у Черкасах троє представників ТЦК заламали руки цивільному і повалили його на землю. Вони заявили, що містянин почав їх провокувати, а потерпілий — що зазнав фізичного болю. Зрештою обидві сторони конфлікту звернулися до поліції.

На Одещині у червні співробітники військкомату відкрили стрілянину під час затримання. За словами очевидців пригоди, співробітники ТЦК нібито стріляли під час спроби затримати перехожого.

Нагадаємо, 3 липня в Ужгороді п'яний військком побив дружину бійця. Співробітник ТЦК у стані алкогольного сп’яніння, за словами місцевих, не вперше займається рукоприкладством, але жодного разу не був покараний, тому це аж ніяк не скандал одного дня. У МВС підтвердили факт нападу та анонсували оголошення про підозру військкому.