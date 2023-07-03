"Влада руйнується": Зеленський назвав Путіна слабким через повстання "вагнерівців"

За словами президента України, Володимир Путін нещодавно зіткнувся з однією з найсерйозніших загроз своїй політичній владі за останні два десятиліття.

Держава-агресор Росія стикається з труднощами, пов'язаними з втратою президентом Володимиром Путіним контролю над власними громадянами, що нещодавно стало очевидним у світлі слабкої реакції на повстання ПВК "Вагнер". Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN у понеділок, 3 липня.

За словами Зеленського, Володимир Путін нещодавно зіткнувся з однією з найсерйозніших загроз своїй політичній владі за останні два десятиліття. Пригожин, керівник воєнізованого угруповання ПВК "Вагнер", очолив короткочасне повстання, яке призвело до захоплення військових об'єктів у двох російських містах і майже досягло Москви.

"Ми бачимо реакцію Путіна. Це слабкість. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії і захоплення певних регіонів показує, наскільки легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Уся та вертикаль влади, яку він мав, просто руйнується", — наголосив Зеленський.

За даними української розвідки, половина населення Росії нібито підтримує повстання членів ПВК "Вагнер". Президент Зеленський стверджує, що Кремль володіє інформацією про це.

Нагадаємо, що 29 червня соціальне опитування показало, що Євгена Пригожина, який підняв збройний заколот проти влади РФ, досі підтримує майже третина росіян (29%). Ці показники хоч і знизилися майже вдвічі лише за тиждень, але нульовими точно не стали.

А в березні "Левада-Центр" з'ясував, що в Росії почав знижуватися рівень підтримки повномасштабної війни в Україні. Продовження бойових дій підтримували переважно чоловіки-пенсіонери. Основна маса росіян все ж відчувала "гордість" за країну і лише 5% — сором через дії ЗС РФ.