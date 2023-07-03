Ситуація швидко змінюється: обстановка під Бахмутом загострилася, ворог намагається наступати, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони Анни Маляр, на південному фланзі біля Кліщіївки українські війська просуваються, але з важкими боями. Також зіткнення тривають на північному фланзі.

На Бахмутському напрямку обстановка загострилася. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе в Telegram 3 липня.

За її словами, ЗСУ б'ються з російськими окупантами за перехоплення ініціативи. Так, у понеділок росіяни намагалися наступати, однак успіхів не мали. А от Сили оборони України змогли домогтися певних результатів. Яких саме — Маляр не уточнила.

Вона також заявила, що ситуація може змінюватися стрімко. Одні й ті самі позиції можуть переходити з рук у руки по два рази на добу.

"Ворог активно реагує на всі наші дії й створює на загрозливих напрямках три лінії оборони", — зазначила Маляр.

Вона також заявила, що на південному фланзі біля Кліщіївки українські війська просуваються, але з важкими боями. Також сутички тривають на північному фланзі. Неспокійно також у самому Бахмуті.

"Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту і вражають вогнем позиції ворога", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, що 3 липня Маляр також говорила, що росіяни зазнають колосальних втрат завдяки зусиллям Сил оборони. У результаті такої рутинної роботи оборона противника ламається. За її словами, минулий тиждень був досить плідним для України на полі бою. Сили оборони продовжують знищувати ворожі цілі і роблять це практично щогодини.

Також повідомлялося, що ЗСУ вдарили по щойно завезених під Бахмут боєприпасах РФ. Російські загарбники доставили та розвантажили снаряди на Донеччині, однак завдяки спільним зусиллям десантників та артилеристів вони більше не несуть загрози.