Безпілотник атакував військову частину в Підмосков'ї: над МКАДом помітили ударні дрони (відео)

За даними росЗМІ, один із дронів-камікадзе завдав удару по адміністративній будівлі в місті Кубинка. Тим часом у Москві повідомляють про роботу ППО і перенаправлення літаків в інші аеропорти, а в Підмосков'ї фіксують "прильоти" та пожежі.

4 червня в районі 4-ї години ранку невідомий безпілотник атакував адміністративну будівлю в місті Кубинка Московської області. Про це повідомляє російське медіа "112".

За даними російських журналістів, дрон-камікадзе завдав удару по будівлі однієї з військових частин. РосЗМІ стверджують, що обійшлося без постраждалих.

Пізніше російський Telegram-канал Baza повідомив, що в Калузькій області бачили два БПЛА, які летіли на Москву.

"Очевидці заявили про безпілотники літакового типу, що летіли на висоті 200 метрів. Один із них був чорного кольору розміром три метри. Другий — сіруватого і меншого розміру. Попередньо, ці цілі були збиті ППО вже трохи пізніше, біля МКАДу", — йдеться в повідомленні російських журналістів.

Крім того, за даними видання SHOT, вибухи чули в районі поселення Марушкіно, осторонь аеропорту "Внуково". Один із безпілотників упав на двоповерхову госпбудівлю в селі Кривошиїно в Новій Москві, що спричинило пожежу. Про постраждалих не повідомляють.

Фото: Shot Фото: Shot

Літаки перенаправляють в інші аеропорти

Після атаки БПЛА літаки, що летіли в аеропорт "Внуково" стали перенаправляти в інші аеропорти. За даними медіа Baza, йдеться щонайменше про десять рейсів: із Шарм-Ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська, Новосибірська та інші.

Рейс з Анкари Фото: Flightradar24

"Літаки почали кружляти перед посадкою одразу після появи та знищення в небі безпілотників. Ще один рейс, з Анкари, кружляє поблизу аеропорту Внуково вже понад годину", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Москві

4 липня також повідомлялося про серію вибухів у столиці Росії Москві. За даними росЗМІ, два БПЛА були збиті російськими системами ППО. Про постраждалих не повідомляли.

У районі села Валуєво в Новій Москві сили ППО нібито збили два безпілотники.

Раніше, 30 травня, російські ЗМІ повідомили про атаку БПЛА на столицю Росії. Зокрема повідомлялося, що дрони атакували дві багатоповерхівки в Москві, потужні вибухи також прогриміли в Підмосков'ї.