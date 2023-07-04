Координати передали ССО: в районі Бахмута артилерія знищила три "Гради" (відео)

Вся техніка, яку російську загарбники особливо не ховали, була знищена після проведення спеціальної розвідки в тилу ворога.

Поблизу Бахмута, де й надалі тривають важкі бої, українська артилерія знищила реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомили у Telegram Сил спеціальних операцій.

Оператори одного з підрозділів ССО під час спеціальної розвідки зафіксували місцеперебування трьох установок. Згодом відповідну інформацію передали побратимам із Сил оборони.

На відео можна побачити, що російські загарбники особливо не ховають свої артилерійські системи. Вся техніка та особовий склад були знищені влучаннями нашої артилерії.

Ситуація на Донеччині та в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ за 4 липня повідомили подробиці ситуації на Бахмутському напрямку. Українські захисники під щільним вогнем артилерії та авіації успішно змогли відбити 9 атак противника в районах Богданівки, Григорівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори на території Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Предтечине, Часів Яр, Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Нагадаємо, 3 липня українські бійці знищили заховані в лісосмузі ворожі ЗРК "Тор" і ТЗМ 9Т244. Унаслідок удару по техніці противника боєкомплект ЗРК здетонував, через що в небо злетіла ракета, зробивши в повітрі кілька віражів. Противника виявили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогою безпілотника "Лелека-100".

Також бійці ССО застосували "Фагот" і знищили кулеметний розрахунок, який загарбники розташували на узбіччі дороги. Захисники вирішили застосувати протитанкову зброю, щоб ліквідували загрозу у Донецькій області для подальших наступальних дій.