"У окупантів якесь фаєр-шоу": на Запоріжжі пролунали потужні вибухи (фото)

Удари у Запорізькій області прийшлися у складські приміщення, які використовують російські окупанти. Після влучань там спалахнула пожежа.

На окупованій території Запоріжжя у російських окупантів 3 та 4 липня зранку лунали вибухи. "Прильоти" зафіксували у кількох населених пунктах. Про це повідомив міський голова Мелітполя Іван Федоров.

"У окупантів на Запоріжжі якесь фаєр-шоу. Другий день поспіль окупанти щось святкують. Сьогодні гучно у Якимівці та Василівці. Вчора щось вибухало у Василівці, Токмаку та Чернігівському районі", — розповів Федоров.

Він додав, що російські окупанти знову завели "стару платівку" про те, що ЗСУ обстрілюють цивільне населення, попри це вони не гребують розставляти свої системи ППО у житлових кварталах.

У місцевих ЗМІ публікують фото "прильотів". Видно, що поцілені якісь виробниці приміщення у Якимівці. Після влучань там спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що 29 червня в окупованому росіянами Мелітополі пролунали 6 вибухів. "Прильоти" були у вагонне депо та на базу окупантів в авіамістечку та поблизу Костянтинівки.

Також повідомлялося, що 28 червня в окупованому ЗС РФ Мелітополі пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила про успішну роботу ППО.