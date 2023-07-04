"Ця зброя може переламати хід війни", — аналітик сказав, скільки літаків F-16 потрібні ЗСУ

На думку експерта, щоб активно протистояти РФ, Україні потрібна ескадрилья західних винищувачів. За їх допомогою ЗСУ зможуть виснажувати ЗС РФ навіть в окупованому Криму.

Авіація – це та зброя, яка змінює хід військових протистоянь, тому якщо у ЗСУ з'являться винищувачі F-16, це може переламати хід війни. Про це у Military Media Center сказав військовий аналітик, полковник Петро Черник.

За його словами, зараз ЗС РФ застосовують в Україні керовані авіаційні бомби, які скидаються із літаків Су-34 на відстані 70 км, а ЗСУ не можуть на це нічим відповісти, бо не мають відповідної зброї.

Як говорить аналітик, збивати літаки на такій відстані можливо тільки з допомогою повноцінних ракет "повітря-повітря" з дальнім радіусом дії, які можуть бути інтегровані в F-16.

"Тобто дійсно ця зброя може переламати хід цієї війни. Авіація дуже потрібна, і я впевнений, що вона буде. Питання лише, коли і в якій кількості", — сказав аналітик.

Він додав, що за допомогою далекобійних авіаракет Повітряні сили зможуть виснажуватити російські резерви, які розташовані у окупованому Криму.

"Для реалізації своїх цілей Україна потребує щонайменше три ескадрильї F-16, тобто 36 літаків", — зазначив Петро Черник.

Нагадаємо, що уНАТО 3 липня заявили, що Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу. Серед причин те, що українські пілоти не пройшли навчання для роботи на винищувачах, а також те, що не організовано матеріально-технічне забезпечення, яке може підтримувати ці літаки.

Раніше повідомлялося, що в українському МЗС заявили, що навчання українських пілотів, які мали розпочатися ще минулого місяця, не розпочалися через помилку в розрахунках.