"Дуже чітко й організовано": Шольц висловився про дії української армії

Глава німецького уряду заявив, що у нього ніколи не було очікувань, що "все зміниться за один день". За його словами, підтримка України з боку країн НАТО триватиме.

Збройні сили України діють чітко й організовано у війні проти Російської Федерації. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Марселем Чолаку 4 липня, пише CNN.

Глава німецького уряду заявив, що "ніколи не очікував, що все зміниться за один день". За його словами, Київ розробляє плани своїх операцій "дуже цілеспрямовано", а українські сили "досі діяли дуже чітко та організовано".

Олаф Шольц також сказав, що Україна не може вступити в НАТО, поки на її території тривають бойові дії. Він зазначив, що членство в Альянсі передбачає "відсутність відкритих прикордонних конфліктів".

При цьому канцлер зазначив, що Україна може розраховувати на продовження підтримки з боку країн НАТО, зокрема Німеччини. Політик підкреслив, що ніхто не знає, скільки ще триватиме війна в Україні.

Нагадаємо, що 2 липня Олаф Шольц сказав, що майбутнє Криму стане вирішальним питанням у війні Росії проти України. За його словами, півострів був українським ще з радянських часів.

Раніше, 28 червня, Олаф Шольц заявив, що Захід не зацікавлений у зміні чинного політичного режиму в Росії, а Європа і США допомагають Україні тільки для того, щоб вона могла захистити себе від російської агресії.

Ми також писали про те, що 14 червня Олаф Шольц заявив про необхідність обговорення гарантій безпеки для України після закінчення війни. Він підкреслив, що не можна "заморожувати війну й узаконити російське захоплення".