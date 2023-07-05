Окупанти в Херсонській області таємно вакцинуються від холери, — Генштаб ЗСУ

За даними українських військових, у Скадовську та Генічеську спостерігається збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.

У тимчасово окупованій частині Херсонської області через погіршення епідеміологічної ситуації здійснюється таємна вакцинація від холери. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України від 5 липня.

Йдеться про окуповані населені пункти Скадовськ і Генічеськ. Повідомляється, що за характером перебігу захворювання нагадує холеру.

"Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні", — повідомляє Генштаб.

Як зазначають українські військові, окупанти вже розпочали таємну вакцинацію від холери. Щеплення отримують представники окупаційної влади та їхнє найближче оточення.

Нагадаємо, що 2 липня з'явилася інформація про виявлення холероподібних бактерій на кількох одеських пляжах. Холеру ці вібріони викликати нездатні, проте потрапивши в організм людини, вони стають збудниками гострих кишкових розладів.

За даними в руху "Атеш" від 17 червня, у Криму та на окупованій території Херсонської області російські солдати потерпають від епідемії холери. Повідомлялося, що у військові госпіталі щодня надходить велика кількість солдатів ЗС РФ.

Раніше, 16 червня, стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму зареєстровано перший випадок інфекційного захворювання після підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами.