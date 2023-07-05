The Economist склав рейтинг "корисних ідіотів Путіна": серед них Угорщина, Туреччина і Греція

Серед тих, хто підтримує Путіна, є кілька європейських урядів. Автори рейтингу навели аргументи, які вони брали до уваги, складаючи список "союзників" кремлівського режиму.

Журнал The Economist склав рейтинг європейських країн, які є найбільшими посібниками російського режиму в Європі. До списку потрапили Угорщина, Греція, Кіпр, Сербія та Туреччина. Про це йдеться в статті видання "Корисні ідіоти Путіна".

"Спектр корисних ідіотів Європи — термін часів холодної війни для позначення мимовільних союзників комунізму — широкий. У політиці вкрай праві й вкрай ліві партії багато в чому не погоджуються, але стосовно України ці крайні часто сходяться на вимозі негайного миру, який фактично винагородив би російську агресію територією", — стверджує видання.

Угорщина

Найближчими союзниками Кремля в Європі видання називає угорський уряд Віктора Орбана. Орбан є прем'єр-міністром Угорщини від 2010 року. Він неодноразово критикував підтримку Заходом України та продовження імпорту Угорщиною російського газу. Уряд Угорщини відмовився надавати територію країни для транзиту зброї в Україну.

Австрія

Австрія продовжує отримувати прибутки від РФ. Країна послалася на своє нечленство в НАТО, запропонувала незначну допомогу Україні, між тим її торгівля з Росіїю зросла.

"Сусідна Австрія, більш спокійно, але не менш вигідно, також значною мірою відсторонилася від боротьби", — пише The Economist.

Греція і Кіпр

У списку також Греція. Країна продовжує протистояти посиленню санкцій на постачання російської нафти, і Кіпр — офшорна фінансова гавань, закрив близько 4000 місцевих банківських рахунків росіян.

Туреччина, Швейцарія і Сербія

Туреччина та Сербія, які не є частиною ЄС "навіть не намагаються приховувати прибуткові "чорні" послуги, які вони надають Росії".

Ще одна країна з рейтингу, Швейцарія, посилаючись на свій нейтралітет, "заблокувала постачання зброї в Україну, зокрема 96 законсервованих танків "Леопард", які стоять в Італії та належать приватній швейцарській фірмі".

Нагадаємо, що президент РФ Путін звинуватив Україну в розв'язанні кровопролитної війни і заявив, що Україна, протягом 8 років активно нарощувала своє озброєння і зараз веде "гібридну війну" проти РФ.

Раніше повідомлялося, що Путіну стає дедалі важче фінансувати дорогу війну проти України. Його рятувальне коло засноване на "безжальній канібалізації" виробничої економіки.