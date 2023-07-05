Готові до захисту: у Рівненській ОВА показали, як виглядає кордон з Білоруссю (відео)

В обласній адміністрації запевняють, що ступити на територію регіону було б "величезною помилкою" для ворога через те, що Рівненщина перетворюється на непрохідну фортецю.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль показав, як сьогодні виглядає кордон між Україною та Білоруссю. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 5 липня.

"Українсько-білоруський кордон сьогодні непорушний. Кожен день ми використовуємо для будівництва нових оборонних споруд, протитанкових ровів, мінно-вибухових загороджень. На півночі Рівненщина перетворюється на непрохідну фортецю", — заявив голова ОВА.

Коваль завірив, що ситуація на кордоні контрольована. Однак, за його словами, це не привід розслаблятись.

"Ми розуміємо ймовірні маршрути загроз, які є на території області", — зазначив посадовець.

Начальник адміністрації підкреслив, що основною задачею нині є укріплення кордону, щоб у ворога навіть не виникла думка його переступати.

"Іти через Рівненську область — це величезна помилка буде для будь-якого ворога", — сказав Коваль.

Також в оприлюдненому відео ситуацію на кордоні прокоментував командувач Сил оборони України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він гарантував, що єдине можливе просування для ворога — на два метри вглиб.

У Рівненській ОВА показали, як нині виглядає кордон з Білоруссю

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах показали побудований на території Білорусі табір для бійців російської ПВК "Вагнер". На знімках можна побачити намети, буржуйки для обігріву та настили.

4 липня речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що пересувань російських найманців з передової у Білорусь зафіксовано не було. Він завірив, що Україна уважно стежить за ситуацією.