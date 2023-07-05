Заколот Пригожина: половина РФ підтримала "вагнерівців" у повстанні проти Путіна, — Зеленський

За словами президента України, половина населення Росії перебуває в серйозних сумнівах. Цей процес зараз чітко видно.

Під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина половина Росії підтримала найманців, інша половина — президента Володимира Путіна. Були також регіони, які не знали, кого підтримувати, а тому намагалися балансувати. Про це 5 липня заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

"Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина населення Росії перебуває в серйозних сумнівах", — додав глава держави.

Видання пише, що, хоча російська громадська підтримка війни залишається високою, ця тріщина проявилася наприкінці повстання, коли Пригожин і його бійці Вагнера готувалися покинути місто Ростов-на-Дону.

Президент України також наголосив, що наразі Путін робитиме все, щоб принизити "вагнерівців" і нівелювати їхні успіхи у війні проти України. Однак очільник Кремля також намагатиметься консолідувати та об'єднати росіян навколо власної влади.

Зеленський також зазначив, що Путін після заколоту Пригожина і його найманців практично не з'являтися на публіці. Він бере участь у нарадах, але лише зі свого кабінету.

"Після всіх цих подій куди подівся Путін?" — сказав Зеленський. "Він рідко виходить на вулицю. Ми бачимо його в його кабінетах тощо, але ми ніколи не бачимо його на вулиці".

Нагадаємо, що 5 липня британська розвідка повідомила про "чистки" генералів РФ після заколоту ПВК "Вагнер". У Міноборони Великої Британії зазначили, що арешти таких авторитетних у збройних силах постатей, як генерал Сергій Суровікін, спричинять розкол у середовищі військової еліти РФ.

Крім того, як повідомлялося, ЗМІ дізналися, як у РФ збираються заповнити втрату ПВК "Вагнер". У РФ, ймовірно, не будуть оголошувати повну мобілізацію військовозобов'язаних, а заповнять втрати після заколоту Пригожина іншим шляхом.

Також Жозеп Боррель назвав три головні уроки, які виніс Євросоюз із заколоту "вагнерівців" у РФ. Як зазначає верховний представник ЄС із зовнішньої політики, під час заколоту практично жодні сили активно не перешкоджали "вагнерівцям", що показує глибину розбіжностей у РФ.