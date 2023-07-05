"СВО за кілька днів": Медведєв помріяв, як Росія може швидко перемогти Україну (відео)

Колишній президент вкотре поскаржився, що Москва не може перемогти, бо Києву постачають західну зброю.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та експрезидент Дмитро Медведєв знову почав погрожувати Україні ядерною зброєю, натякнувши, що РФ може швидко здобути перемогу. Прпо це він сказав в коментарі російським журналістам.

Експрезидент РФ уникнув прямої відповіді на запитання медійника щодо стану ЗС РФ, зокрема, що російська армія воює зброєю минулого століття і сама наче з минулого століття. Він заявив, що армія РФ — "героїчна і сучасна, але як і в кожної армії, в неї є проблеми".

"Якби країни НАТО, зокрема, США, припинили постачати зброю Україні, то "СВО" завершилася б за кілька місяців. А якщо вони зараз припинять постачати боєприпаси, то СВО закінчиться за кілька днів", — сказав він.

Медведєв зазначив, що кожна світова війна може закінчитися дуже швидко, або підписанням мирного договору, або тим, як це зробили американці у 1945-му.

"Вони використали свою ядерну зброю і розбомбили два японських міста Хіросіми і Нагасаки. Вони тоді дійсно звернули військову компанію. Ціна — життя майже 300 тисяч мирних громадян", — сказав Медведєв.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв раніше заговорив про компроміси із Заходом, але погрожував знищенням української влади та звинувачував її у "фашистському режимі".

Також повідомлялося, що Медведєв погрожував "четвертувати" польського президента Анджея Дуду, який порівняв Росію з диким звіром.