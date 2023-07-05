Зокрема "Кинджали": росіяни виробляють на місяць близько 100 ракет, — Генштаб ЗСУ

РФ вдається зберігати темпи виробництва у зв'язку з переходом ВПК на цілодобовий режим роботи, розповів бригадний генерал Громов.

Російський військово-промисловий комплекс на місяць може виробляти близько ста ракет різного типу. Таку оцінку дав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю Укрінформу.

За словами генерала, Росія виробляє на місяць:

понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер";

до 30 одиниць — морського базування "Калібр;"

до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включно з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами Кинджал.

Громов із жалем додав, що РФ вдається зберігати темпи виробництва ракет, а в деяких випадках навіть підвищувати їх у зв'язку з переходом підприємств на цілодобовий режим роботи, а також у зв'язку з можливістю в обхід санкцій закуповувати деталі для виробництва.

Нагадаємо, у травні в ГУР Міноборони повідомляли, що РФ здатна виробляти на місяць близько 65 ракет різного типу. І хоча, за оцінкою експертів, технологія снарядів була примітивна — у ракетах Х-101 знайшли електроніку 70-х років, зроблену в Мінську, із зими 2022 року росіянам вдалося збільшити потужність виробництва на 40%.

Крім того, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія продовжує активно співпрацювати з Іраном, з великою ймовірністю отримуючи саме звідти ударні БПЛА. Усе це не виключає постачання на територію РФ у доступному для огляду майбутньому не тільки "Шахедів", а й інших типів безпілотників.

Раніше Фокус писав про те, що в червні російські окупанти розмістили в Брянській області, поруч з українським кордоном комплекс "Бал". Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що цей комплекс використовує протикорабельні ракети Х-35. Це означає, що запас високоточних ракет у противника виснажився, і вони були в пошуках нових методів обстрілу українських міст.