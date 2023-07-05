У Британії заявили про готовність навчати українських пілотів: перші подробиці

За словами представника Міноборони Джеймса Хіппі, перші тренування відбудуться вже влітку. Відбудеться це слідом за Данією, яка вже прийняла бійців ЗСУ на своїх базах.

Велика Британія погодилася навчати українських пілотів на сучасних винищувачах і перші тренування почнуться вже в серпні. Про це заявив заступник міністра оборони країни Джеймс Хіппі 5 липня.

За його словами, 20 українських військових розпочнуть навчання вже в серпні цього року.

Цим питанням зацікавився депутат Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію. Він поставив запитання представнику британського Міністерства оборони про те, скільки українських пілотів країна вже підготувала з початку повномасштабної війни РФ проти України — лютого 2022 року.

Джеймс Гіппі зазначив, що базова підготовка розпочнеться в серпні, і, найімовірніше, це перші подібні навчання за час російської агресії.

"У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських пілотів", — ідеться в повідомленні.

Навчання українських пілотів у Європі: хто приєднався до ініціативи

26 червня з'явилася інформація про те, що Данія вже почала тренувати бійців ЗСУ на сучасних винищувачах. Виконувач обов'язків міністра оборони Трольс Лунд Пульсен зазначив, що Данія вже давно є повноцінним членом НАТО, тому готова допомогти союзникам в особі України підвищити кваліфікацію українських пілотів.

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретні пожертви Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", — йдеться в повідомленні.

На навчання піде щонайменше 6-8 місяців, як зазначили в Копенгагені, а після цього почнуться обговорення про постачання.

Нагадаємо, 4 липня в НАТО заявили, що Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу. Голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер зазначив, що питання практично неможливо вирішити в короткостроковій перспективі. Водночас офіцер вважає, що ЗСУ мають перевагу над ЗС РФ.