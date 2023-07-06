"Мало що може не подобатися": лідер республіканців висловився про противників допомоги ЗСУ

За словами лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, протистояння російській агресії це "найважливіше, що зараз відбувається у світі".

Лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл висловив свою точку зору щодо фінансової підтримки Збройних сил України. Про це пише CNN 5 червня.

Повідомляється, що під час церемонії нагородження в штаті Кентуккі Макконнелл заявив, що потрібно продовжувати допомагати Києву. За його словами, в обох партіях США були люди, які не вважали російсько-українську війну важливою для своєї країни.

"Це не моя точка зору, це не точка зору більшості республіканців у Сенаті, а також демократів", — сказав Мітч Макконнелл.

Лідер республіканців також вважає, що боротьба з Російською Федерацією це "найважливіше, що відбувається у світі зараз". Він зазначив, що фінансування ЗСУ приносить користь США, оскільки половина грошей йде на виробництво американської зброї.

"Загалом ми допомагаємо комусь іншому вести боротьбу з одним із наших найбільших супротивників у наші дні, росіянами — у цьому мало що може не подобатися", — констатував Макконнелл.

Республіканець також підкреслив, що всупереч прогнозу Володимира Путіна, російська агресія проти України згуртувала широку коаліцію держав, зокрема країни Азії.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 23 травня, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон на приватному літаку злітав у Даллас, де переконував американських консерваторів дотримуватися проукраїнського курсу.

Раніше, 21 березня, ми писали про те, що чотири конгресмени від Республіканської партії США написали звернення до американського президента Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM.