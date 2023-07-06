Два місяці жодних новин: ЗС РФ викрали в Мелітополі журналістку з її чоловіком (фото)
Жінка тривалий час працювала на видання "Телеграф", але після початку повномасштабної війни відійшла від справи. Сестра Ірини Левченко зізнається, що отримала звістку від її чоловіка, що його звинувачують у тероризмі, але більше про них немає інформації.
У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники викрали колишню журналістку видання "Телеграф" Ірину Левченко разом з її чоловіком. Ніхто не знає, у якому вони зараз стані. Про це йдеться в новому матеріалі порталу 6 липня.
Журналісти зазначають, що терор на окупованих територіях уже не новина і всім про це відомо. На превеликий жаль, ці речі стали буденними для мешканців областей, які під тимчасовим контролем РФ і ніхто від цього не застрахований.
6 травня цього року за невідомих нікому обставин зникла журналістка Ірина Левченко. Вона раніше працювала на видання "Телеграф" і до війни розповідала читачам про унікальних людей з України та всього світу, привертала увагу до суспільних проблем, а також ділилася всім, що відбувається в Запорізькій області.
Після 24 лютого Мелітополь, де проживає Ірина, перейшов під контроль окупаційних військ і жінка була змушена звільнитися. Вони разом із чоловіком мали спільне хобі — вирощували на дачі овочі та ягоди.
2 місяці тому їх обох затримали окупанти. Родичі розповіли, що замки у квартирі цілі, але їх усередині немає. За однією з версій — їх могли затримати на вулиці. Сестра Ірини Олена Руденко каже, що Олександр зміг передати записку з неволі, в якій повідомив, що його звинувачують у "тероризмі".
Колеги жінки згадують її як людину, яка ніколи не втрачала позитивний настрій. Вона повністю віддавалася справі, якою любила займатися.
"Я не можу думати про Іру без сліз, не то, що розповідати про неї. Це сльози від суміші переживань за неї, безсилля якось змінити ситуацію і злості на цих в****дків, які причетні до викрадення і загалом політики боротьби з цивільним населенням на окупованих територіях… Я досі сподіваюсь, що отримаю від Іри якесь звичне повідомлення. Але чим більше проходить часу, тим краще розумію, що не відомо, коли це станеться… Найбільше я боюся побачити відео, на якому Іра в чомусь зізнається, а з іншого боку, це буде хоч якесь підтвердження, що вона жива", — каже одна з колег Ірини.
Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жаренов також згадує, що в перший день війни його телефон розривався від дзвінків і один із них був від Ірини. У Мелітополі з перших годин було вкрай небезпечно і літали снаряди. Ні про яку роботу вже не йшлося, її головна мета була вижити.
Джерела в силових органах, які безпосередньо беруть участь у процесах обміну полоненими, розповіли про важку ситуацію з українцями, які не піддаються російській пропаганді.
"З цивільними ситуація катастрофічна. Росіяни їх просто викрадають, а обмінювати не хочуть, бо в нас немає їхніх цивільних. Ми цивілізована країна і не викрадаємо громадян, яке б громадянство вони не мали", — йдеться в повідомленні.
Омбудсмен України Дмитро Лубінець розповідав, що загалом у РФ перебуває щонайменше 22 тисячі цивільних заручників.
Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами. На жителів захоплених територій, зазначають у підпіллі, триває постійне полювання. Їхні телефони перевіряють на наявність діалогів із людьми, які проживають на підконтрольних Україні територіях.