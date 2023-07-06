"Давно чекали на повернення": Україна звільнила з російського полону 45 осіб, — ОП (фото)

Серед героїв, які повернулися додому, — захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також військові з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Також Україні вдалося повернути двох дітей, незаконно вивезених на територію Росії.

Україна повернула з полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, додому з російського полону повернулися два офіцери, 41 рядовий і сержант, а також цивільний працівник "Азовсталі" та один боєць тероборони з Херсона. Також серед звільнених військові з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Деякі герої, що повернулися, поранені.

Крім військових, додому вдалося повернути двох українських дітей, незаконно вивезених у Росію — шестирічного Рената і десятирічну Варвару. Їхня мама — бойовий медик. Її звільнили з російського полону під час великого обміну в жовтні 2022 року. Весь цей час вона з чоловіком із нетерпінням чекала на повернення своїх дітей.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток. Росія буде притягнута до відповідальності за ці злочини", — додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що 30 травня між Україною і Росією відбулася передача тіл загиблих військових. Україна повернула додому 79 захисників. Тіла були передані з тимчасово окупованих територій України.

До цього 6 травня відбувся ще один обмін полоненими. Того дня додому повернулися 45 українських захисників. А 26 квітня Україна повернула 44 військовополонених, серед яких були бійці НГУ, ЗСУ та ДПСУ.

Фокус також писав про те, що на початку липня у заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара з позивним "Калина" сталася щаслива подія — народилася дочка Квітослава. Захисник перебуває в Туреччині після домовленості України з Росією про обмін військовополоненими. За словами його дружини Антоніни Паламар, у неї є можливість періодично листуватися з чоловіком. Коли "Калина" дізнався про народження дочки, "він був дуже щасливий".