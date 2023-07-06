Суспільство розірване на дві частини: Росія стоїть на межі громадянської війни, — Буданов

Російське суспільство розірване на дві частини, а країна стоїть на межі громадянської війни. Ситуацію погіршив провальний заколот Пригожина.

Російське суспільство розірване на дві частини. Наразі Росія опинилася в складній ситуації, пов'язаній із внутрішніми конфліктами і напруженістю, яка призводить до наростання внутрішніх протиріч і, ймовірно, наближається до громадянської війни. Про це в інтерв'ю The Times розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він повідомив про те, що військова розвідка України перехопила секретні дані російського Міністерства внутрішніх справ, що містять інформацію про настрої населення Російської Федерації під час заколоту так званої ПВК "Вагнер".

"Російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: Росія стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", — пояснив Кирило Буданов.

Згідно із заявою начальника ГУР МО України, МВС країни-агресора, використовуючи шпигунське програмне забезпечення нового покоління, імовірно, здатне відстежувати певні месенджери, які нібито вважаються захищеними, а також виявляти тенденції в соціальних мережах і регіональних ЗМІ Росії.

Начальник ГУР МО України висловив думку про те, що внутрішні потрясіння в Росії і позбавлення Путіна влади можуть мати позитивні наслідки для України.

Нагадаємо, що за словами експерта Дмитра Орєшкіна, після загибелі глави держави, який ліквідував усі атрибути демократичної країни, почнеться боротьба за "престол". Переможе той, у кого більше військової потужності. Це лише підвищує шанси громадянської війни.

А також 5 липня британська розвідка звернула увагу, що після збройного заколоту ПВК "Вагнер" з публічного поля пропали російські воєначальники — заступник командувача російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін і заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-бек Євкуров.