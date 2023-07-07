В одній шерензі: військкомати РФ оголосили набір жінок до складу збройних сил

Військкоми РФ закликають росіянок вступати на службу, приваблюючи їх достатньо високими зарплатами. Однак при цьому невідомо, куди саме жінок відправлять служити.

Міністерство оборони Росії агітує росіянок вступати до лав армії. Агітацію поширюють у Telegram-каналах і вказують, що потрібні медпрацівники та кухарі. Про це розповіли у виданні "7х7", яке працює в Омській області РФ.

Журналістка видання побачила оголошення у Telegram і з'ясувала деталі набору жінок на військову службу. Вона зателефонувала за відповідним номером і розпитала працівника військкомату про те, як відбуватиметься мобілізація.

Міноборони РФ пропонує жінкм службу за контрактом

Співрозмовник спершу перелічив спеціальності, яких потребує російське військо — це лікарі, фельдшери, медсестри та кухарі. При чому персонал з нижчою кваліфікацією повинен мати профільну освіту, зазначив військком.

На службу візьмуть усіх бажаючих, віком до 50 років, пояснили далі жінці. Контракт укладають мінімум на рік, у відпустку протягом цього часу не відпускатимуть.

"Які умови служби?" — поцікавилась журналістка. Отримала пояснення від агітатора.

Заробітна плата — невідома, але можна сподіватись на так звані "губернаторські виплати":

перша виплата — 100 тис. руб. (803 дол.);

наступна зарплата — 50 тис. руб. (401,5 дол.).

Можливий також одноразовий "подарунок" від Путіна — 195 тис. руб. (1566 дол.).

За словами військкома, місце служби — невідоме.

Зазначимо, інформацію про гендерний склад ЗС РФ можна отримати на російських ресурсах, які опираються у своїх поясненнях на заяви міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, у 2021 році в армії РФ служило 300 тис. росіянок. З них військовослужбовицями були лише 20 тис. осіб. При цьому також зазначив, що протягом 2018-2020 рр. кількість військовослужбовиць зменшилась удвічі.

Між тим у росЗМІ з'явилось повідомлення про статус жінок у російській армії. Зокрема, зазначається, що їх агітуються ставати "польовими дружинами" для офіцерів.

Нагадуємо, рік тому українське командування зауважило рекордне зростання кількості військовослужбовиць в ЗСУ. Зокрема, до війська приєдналась тисяча жінок.

Водночас у 2022 році з'явилась перша росіянка-військова, яка потрапила у полон. За її словами, вона була медиком, хоча її блокнот свідчив про дещо інше.