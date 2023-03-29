Жінок в армії РФ закликають ставати "польовими дружинами" для втіх офіцерів, – ЗМІ

За словами секретаря Комітету солдатських матерів Росії Валентини Мельникової, чоловіки в російській армії також зазнають сексуальних домагань, що є поширеною проблемою ще з часів СРСР.

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У Збройних силах Російської Федерації схиляють жінок-військовослужбовців із медичної роти до зв'язків сексуального характеру з командирами. Про це повідомила російська військовослужбовиця за контрактом Маргарита в інтерв'ю виданню "Север.Реалії".

Маргарита розповіла, що провела на війні в Україні близько двох місяців і зараз відбуває курс реабілітації. За словами жінки, з першого дня на фронті її намагалися "підкласти" під когось з офіцерів.

Військовослужбовиця стверджує, що пішла служити до медичної роти, проте її примітив полковник, після чого її було направлено до штабу.

"Полкан на тебе око поклав. Будеш польовою дружиною, мабуть", — пояснили жінці співробітники штабу.

Через місяць Маргарита потрапила на російсько-український фронт, де продовжувала зазнавати домагань з боку командування. Після того, як військовослужбовиця відмовився вступати в сексуальний зв'язок із високопоставленим офіцером, її умови перебування в зоні бойових дій суттєво погіршилися.

"Зламати хотіли загалом, щоб я погодилася з ним спати. Але я витримала, і коли він зрозумів це, мене відразу ж закинули в артилерію, теж за його наказом", — згадує Маргарита.

За її словами, подібний тиск зазнавали всі жінки з її роти. На її очах один з офіцерів вистрілив у "свою дівчину", звинувативши в цьому ЗСУ.

Попри домагання з боку начальства, Маргарита заявила про намір повернутись до армії окупантів, але вже у складі іншого полку. Причиною такого рішення є бажання заробити, бо у її рідному місті Білгороді низькі зарплати.

За даними доцента ВШЕ в Санкт-Петербурзі Максима Арзамасцева, кожна четверта жінка в російській армії зазнавала домагань.

Секретар Комітету солдатських матерів Росії Валентина Мельникова також зазначила, що сексуального насильства у ЗС РФ зазнають і чоловіки. За її словами, ця проблема існує ще з часів СРСР.

Нагадаємо, що у вересні минулого року в Російській Федерації почали закликати на війну дівчат та жінок з медичною освітою.

Ще ми писали про те, що 14 березня російська правозахисниця Ольга Романова повідомила про набір до штурмових бригад ЗС РФ жінок-ув'язнених.