"Подякуйте кожному конгресмену": США дали Україні касетні снаряди, — нардеп

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков анонсував "хороші новини". При цьому офіційного підтвердження постачання ЗСУ касетних боєприпасів поки що немає.

Народна депутатка Олександра Устінова повідомила, що Сполучені Штати Америки дозволили постачання Україні касетних боєприпасів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook 6 липня.

"Нам дали касетні снаряди, God Bless America. Боже подякуйте кожному конгресмену, хто зробив усе, щоб нам це дали і кожному з наших, хто це лобіював", — написала Олександра Устінова.

Олександра Устінова заявила про передачу ЗСУ касетних боєприпасів

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Міністр оборони України Олексій Резніков 6 липня повідомив у Twitter, що провів продуктивну телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

За словами міністра, йшлося про обстановку на фронті, подальші кроки контрнаступу ЗСУ та інші актуальні питання.

"Ми розповіли про нові проєкти, пов'язані з постачанням різних видів боєприпасів. Слідкуйте за хорошими новинами..." — написав Олексій Резніков.

Олексій Резніков провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 6 липня, США можуть оголосити в п'ятницю про новий пакет допомоги для України, який, найімовірніше, включатиме касетні боєприпаси. За словами американських чиновників, Білий дім фактично ухвалив остаточне рішення.

Раніше, 22 червня, журналісти також писали, що в Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси стали б у пригоді Україні, і тому лобіюють їх надання ЗСУ. На той момент вони не були схвалені для Києва через обмеження Конгресу і побоювання союзників.

Ми також повідомляли про те, що 21 березня чотири конгресмени від Республіканської партії США написали звернення до американського президента Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM.