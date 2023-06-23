Стали б у пригоді Україні: Пентагон виступає за надання ЗСУ потужних бомб, — ЗМІ

Представник Міноборони США Лора Купер виступила в Конгресі, переконуючи політиків надати українським військовим касетні боєприпаси, які допомогли б ЗСУ в контрнаступі.

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У Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси стали б у пригоді Україні, і тому лобіюють їх надання ЗСУ. Про це пише Reuters у четвер, 22 червня.

Військові США вважають, що касетні боєприпаси будуть корисними для України в боротьбі з російськими військами, але їх ще не було схвалено для Києва через обмеження Конгресу і побоювання союзників.

Цю точку зору озвучила під час слухань у Конгресі заступник помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер.

"Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM (касетні боєприпаси, — ред.) будуть особливо корисні проти окопів на російських позиціях на полі бою", — сказала чиновниця, звернувшись до конгресменів.

Купер додала, що США не надають це озброєння Україні у зв'язку зі встановленими Конгресом обмеженнями на їхній експорт, а також занепокоєнням щодо єдності союзників.

Що собою являють касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси, заборонені більш ніж у 120 країнах, зазвичай випускають велику кількість невеликих бомб, які можуть без розбору вбивати на великій території, загрожуючи цивільному населенню.

Крім того, снаряди, що не розірвалися, становлять небезпеку протягом багатьох років після закінчення бойових дій на території країни.

Такі боєприпаси запускаються із землі або скидаються на ціль бомбоносієм. Під час польоту касетна бомба розкидає навколо себе маленькі снаряди. Вони небезпечні тим, що можуть перебувати далеко від епіцентру падіння бомби. Їх важко помітити в густій траві.

Крім того суббоєприпаси не вибухають усі одразу. Деяка кількість детонує лише тоді, коли людина з необережності наступає на неї або намагається взяти до рук, щоб роздивитися.

Так виглядає касетна бомба

Нагадаємо, 18 лютого 2023 року Фокус писав про те, яке озброєння могла просити українська сторона у США під час зустрічі у форматі "Рамштайн". За словами експерта, з яким поспілкувалися журналісти, йшлося про боєприпаси для артилерійських систем 155 мм, конвенційну зброю, розроблену в США.

А 22 березня ЗМІ писали про те, що республіканці в Конгресі США закликали Байдена передати Україні касетні боєприпаси DPICM. Політики від Республіканської партії США вважають, що небажання Білого Дому передавати такі снаряди та іншу допомогу "відображається на полі бою в Бахмуті та інших місцях в Україні".