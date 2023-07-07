Артилеристи 24-ої ОМБр знищили окупантів і склад боєприпасів на Донеччині (відео)

Бійці отримали координати об'єкта та оперативно здійснили влучний постріл. Знищення позицій ЗС РФ було підтверджено аеророзвідкою.

Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила провели успішну ліквідацію польового складу боєприпасів російських загарбників на Донеччині. Про це повідомили у Facebook підрозділу.

Воїни зазначили, що підтримують своєрідний "флешмоб" зі знищення ворожих складів боєприпасів. Артилеристи отримали координати об'єкта та здійснили влучний постріл.

"Філігранно завдали вогневе ураження по місцю розташування ворога", – йдеться у дописі.

Контрнаступ ЗСУ: знищення складів БК росіян

У Макіївці на початку липня загарбники залишилися без великого складу боєприпасів. Росіяни тримали боєприпаси до реактивних систем залпового вогню на території недобудованого житлового масиву, що спричинило значні руйнування. Орієнтовно загарбники зберігали снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град".

В районі Бахмута, де в українських військ, є певні успіхи, артилерія знищила склад боєприпасів. На Бахмутському напрямку російські загарбницькі підрозділи втратили значну кількість боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу.

У червні бійці 45 ОАБр завдала удару по російським підрозділам в районі Бахмута. Російські загарбники розмістили гармату і великий склад боєкомплекту в цивільній інфраструктурі, але українські війська їх успішно ліквідували.

Нагадаємо, у червні артилеристи 26 бригади зафіксували та знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники організували позиції для артилерійської системи у лісосмузі серед густої рослинності, але установка була ліквідована підрозділом Збройних сил України.