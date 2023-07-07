Два постріли: під Бахмутом бійці 3 ОШБр перетворили російський танк Т-80 на металобрухт (відео)

Воїни 3-ї штурмової бригади ЗСУ двома пострілами з ПТРК NLAW і Javelin знищили танк російських окупантів.

Українські військові з 3-ї штурмової бригади ЗСУ знищили російський танк Т-80 на Бахмутському напрямку. Про це повідомили на сторінці бригади в Telegram.

"Два постріли з NLAW і Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт. Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Околиці Бахмута", — ідеться в повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому можна побачити знищення ворожого танка.

Зазначимо, що роликом також поділився командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він також заявив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони досягають успіху і просуваються вперед. Повернули раніше окуповані території.

Нагадаємо, що 7 липня глава Мінцифри показав роботу дронів у Запорізькій області. У червні "Армія дронів" ліквідувала 10 танків, 12 БМП і БТР, 1 САУ і 7 вантажівок із російськими окупантами.

Крім того, представник Східного угруповання сил Сергій Череватий заявив, що ЗСУ під Бахмутом просунулися на двох флангах, використовуючи креатив. Так, росіяни протягом доби втратили вбитими і пораненими понад 170 осіб. ЗСУ, незважаючи на паритет у силах, тримають ініціативу і рухаються вперед.