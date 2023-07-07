"Успіх буде": Буданов оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ

Керівник ГУР порівняв українську наступальну операцію із багатомісячною спробою Росії захопити Бахмут у Донецькій області.

Контрнаступ Збройних Сил України буде успішним, але результати можна оцінити пізніше. Про це завив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов агентству в інтерв'ю Reuters.

Українські війська виконують поставлені завдання. На певних ділянках фронту вже є просування.

"Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше", – розвів Буданов.

Він порівняв українську операцію із багатомісячною спробою Росії захопити Бахмут. Російські загарбники атакували місто на Донеччині понад десять місяців.

"Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менш як 10 місяців часу", – пояснив керівник ГУР.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті у липні

ЗСУ просунулися під Бахмутом і захопили російські позиції в Запорізькій області. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують контрнаступальні операції на півдні та півночі від Бахмута й успішно відтісняють російських окупантів. На секторі фронту, що простягається від Сватового до Кремінної, Сили оборони успішно провели контратаки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів керівнику Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, що українські військові продовжують вести наступальні дії. Саме Сили оборони України мають ініціативу на фронті. З американським військовим він також обговорив актуальні потреби збройних сил в озброєнні та боєприпасах для продовження звільнення української території від російських окупантів.

Нагадаємо, 7 липня аналітики The Economist висловили думку про те, що війна в Україні визначить перебіг бойових дій на десятиліття вперед. Бойові дії вже розвіяли ілюзії про те, що сучасні конфлікти можуть обмежуватися кампаніями по боротьбі з повстанцями або розвиватися в напрямку боротьби з малими втратами в кіберпросторі.