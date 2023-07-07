Почалася нова ера: війна в Україні визначить перебіг бойових дій на десятиліття вперед, — ЗМІ

За словами журналістів, авторитарні режими вже вивчають, як отримати перевагу в будь-якому прийдешньому конфлікті. Демократичним країнам варто готуватися до майбутніх воєн.

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Війна в Україні визначатиме розуміння бойових дій на десятиліття вперед. Вона вже розвіяла ілюзії про те, що сучасні конфлікти можуть обмежуватися кампаніями по боротьбі з повстанцями або розвиватися в напрямку боротьби з малими втратами в кіберпросторі. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, російське вторгнення в Україну 2022-го року вказало на новий вид високоінтенсивної війни, що поєднує в собі передові технології з убивствами в промислових масштабах і масовим споживанням боєприпасів.

Видання пише, що авторитарні режими вже вивчають, як отримати перевагу в будь-якому прийдешньому конфлікті. Демократичним країнам варто визнати, що війни між промислово розвиненими економіками є реальною перспективою і вже почати готуватися до них.

Повідомляється, що з війни в Україні можна винести три важливі уроки:

У матеріалі йдеться про те, що поле битви стає прозорим, коли не потрібно використовувати біноклі та паперові карти, адже майже вся орієнтація на місцевості ґрунтується на роботі датчиків і супутникових знімках. Військам доведеться розробляти нові способи ведення бою, спираючись на мобільність, розосередження, скритність і обман;

За словами журналістів, навіть під час розвитку технологій штучного інтелекту у війну все одно залучені сотні тисяч людей, а також велика кількість бронетехніки. Витрати боєприпасів також залишаються дуже великими.

Також експерти заявили, що межі великої війни широкі й нечіткі. В Україні мирні жителі виявилися втягнутими у війну не тільки як жертви, та й також як учасники. Наприклад, провінційні жителі можуть допомогти військовим вести артилерійський вогонь за допомогою смартфона. Зростаюча участь цивільного населення порушує юридичні та етичні питання.

Видання повідомляє, що демократичні країни можуть захотіти відсторонитися від жахів війни в Україні. Однак автократична і нестабільна Росія ще довго становитиме загрозу для Заходу. Зростаючий військовий вплив Китаю є дестабілізуючим фактором в Азії, а глобальне відродження автократії може зробити конфлікти більш імовірними.

Нагадаємо, що наприкінці червня журналісти писали про те, що на Заході аналітики намагаються передбачити, чим закінчиться війна в Україні. Є думки, що все завершиться або розпадом РФ, або мирними переговорами, які в Кремлі видаватимуть росіянам за неймовірну перемогу.