"Як рівний партнер": Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюсі, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, президент воюючої країни буде присутнім на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО.

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 7 липня під час пресконференції.

Він зазначив, що український лідер буде присутній на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО.

Крім того, Столтенберг зазначив, що в НАТО створюють платформу не тільки для різних консультацій, а й для ухвалення важливих рішень.

"Ми створюємо цю платформу не тільки для консультацій, а й для ухвалення рішень. Там ми зберемося як рівні партнери для розв'язання проблем безпеки", — сказав Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО трохи розкрив деталі процесу пошуку рішення про вступ України до Альянсу.

"Я впевнений, що ми знайдемо єдиний шлях, щоб розв'язати конкретне питання членства, але я не буду вдаватися в деталі конкретного формулювання, тому що ми оголосимо це, коли все буде готово до саміту", — сказав він.

Однак зазначив, що Україна вже стала значно ближчою до НАТО, співпраця налагоджується вже багато років.

Прес-конференція Столтенберга

Саміт НАТО у Вільнюсі

Майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня 2023 року в столиці Литви Вільнюсі. Місцем проведення буде палац Літекспо в Шалтунаї. На ньому будуть присутні глави держав і глави урядів країн-учасниць Альянсу.

Нагадаємо, що в Білому домі оцінили перспективу вступу України до НАТО. В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що наша держава й надалі матиме великий кордон із Росією після завершення війни.