Мобілізація в Україні: як чоловіки можуть офіційно отримати право на відстрочку

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не всі громадяни ризикують отримати повістку. Деякі умови гарантують відстрочку за особистими обставинами.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабною російською агресією. Триватимуть ці заходи до 18 серпня з можливістю подальшого продовження. Про це повідомляє видання "ТСН".

У воєнний час усі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, але лише дехто має певне право на відстрочку від мобілізації. Умови містяться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Реалізувати це право можна в тому випадку, якщо військовозобов'язаний отримав повістку в ТЦК для уточнення даних. Після цього потрібно прийти в позначене місце і повідомити співробітникам, що у вас є право на відстрочку, тому ви не можете бути мобілізований примусово.

Потрібно пред'явити в ТЦК такі документи:

про сімейний стан;

стан здоров'я;

роботу або бронювання на роботі.

Коли вас уперше викликають у ТЦК, потрібно одразу ж перевірити в списку статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на якій саме підставі у вас є право на відстрочку, після цього зібрати всі документи. Їхній список можна уточнити безпосередньо в ТЦК або ж у юристів.

Далі потрібно підготувати кілька завірених нотаріусом копій документів і прийти до військкомату, щоб уточнити дані про себе. Там подається заява на відстрочку та пакет документів, які це підтверджують.

До слова, оригінали документів необхідно зберігати при собі, адже людину все одно можуть викликати в ТЦК для перевірки. Саме для цього рекомендується робити копії, які завірені нотаріусом.

Далі вашу заяву розглядає спеціальна комісія і ухвалює рішення про надання відстрочки.

Військовозобов'язаному мають видати на руки довідку про надання відтермінування зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні — саме цей документ пред'являють на вимогу про наявність відтермінування.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, як довго ще вручатимуть повістки на вулицях під час загальної мобілізації в Україні.