300 кг препаратів: СБУ виявила компанію на Житомирщині, яка постачала ліки солдатам РФ

Українські ліки відправляли на адресу близькосхідних фірм, потім товарно-транспортні накладні змінювали — і так продукція потрапляла у РФ в обхід санкцій.

Служба безпеки України викрила в Житомирській області фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти армії РФ. Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram.

Зловмисники налагодили "приховану" схему постачання українських лікарських засобів у військові госпіталі РФ уже після повномасштабного вторгнення російських військ.

Серед іншого, "експортували" знеболювальні засоби, якими на тимчасово окупованій території України лікували поранених військовослужбовців РФ.

За даними силовиків, до тіньової оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств Житомирської області.

Експорт ліків з України в Росію Експорт ліків з України в Росію Експорт ліків з України в Росію Експорт ліків з України в Росію

Компанія, про яку йдеться, поставляла свою продукцію у РФ і до лютого 2022 року. Комерційним партнером українського виробника у РФ була організація, що виконувала держзамовлення Міноборони.

Після введення санкцій щодо Кремля, менеджмент українського виробника став поставляти продукцію в обхід обмежень.

У схемі були залучені деякі комерційні структури на Близькому Сході та в країнах ЄС.

Українські лікарські препарати відправляли за адресою закордонних фірм, а потім міняли товарно-транспортні накладні — і таким чином продукція йшла у РФ.

У СБУ є дані про незаконні постачання продукції у РФ вагою близько 300 кг.

Під час обшуку в офісах і виробничих цехах української фармкомпанії знайшли:

комп'ютери з доказами незаконної діяльності;

контракти з російським замовником;

російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Директору підприємства повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Наразі обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за таку діяльність — до 12 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що росіяни розробили план евакуації з Маріуполя на випадок контрнаступу ЗСУ. За інформацією Центру національного опору, російські загарбники планують вивезти всіх колабораціоністів, документацію та інше цінне майно у РФ.

Також повідомлялося, що у РФ українців засудили на понад 20 років колонії. За даними росЗМІ, Юрій Доманчук і Віталій Скакун нібито причетні до замаху на представника окупаційної адміністрації в Херсонській області Віталія Булюка.