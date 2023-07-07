Не вийдуть із канікул: у РФ закрили цирк, у воротах якого застряг танк ПВК "Вагнер" (фото)

Наразі цирк не знає, звідки візьме фінансування на відновлення будівлі, а також яка сума необхідна для покриття збитків, завданих вагнерівцями.

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним сильно постраждав Ростовський державний цирк, який тепер не може проводити гастролі, оскільки у воротах будівлі застряг танк. Про це повідомляють росЗМІ.

За їхньою інформацією, 26 червня було створено комісію, яка зафіксувала численні пошкодження в будівлі після перебування в ній вагнерівців. Через значні руйнування цирк не може приймати гастролі до усунення всіх наслідків. На сьогодні комісія займається складанням кошторису заподіяної шкоди, після чого буде пораховано суму, необхідну для ремонту. Цирку належить з'ясувати, де знайти кошти на проведення робіт і як довго триватиме ремонт.

Зараз цирк перебуває на канікулах, тож під час повстання Пригожина ні артистів, ні тварин у будівлі не було.

У воротах ростовського цирку застряг танк вагнерівців Фото: Скриншот

Як відомо, з 23 по 24 червня бійці ПВК "Вагнер" перебували в Ростові, намагаючись організувати військовий заколот. Вони захопили будівлю штабу Південного військового округу, і розташований поруч цирк, куди загнали танк, який не змогли витягнути після завершення невдалого повстання. Техніка так і залишилася у воротах і тепер, як пишуть росЗМІ, ростовські гіди збираються водити туди екскурсії.

Раніше Фокус писав про те, що після невдалого військового заколоту Євгена Пригожина вагнерівці мали вирушити до Білорусі. На початку липня Головне управління розвідки Міністерства оборони і Державна прикордонна служба України повідомили, що поки не зафіксували переміщення бійців ПВК "Вагнер" на територію сусідньої країни.

Пізніше Фокус повідомляв, що один із місцевих жителів Осиповицького району Могильовської області Білорусі помітив військовий табір, який імовірно розгорнули для вагнерівців .