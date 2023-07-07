Після капітального ремонту: Італія передала Україні САУ M109L (відео)
За словами Юрія Бутусова, партію САУ було помічено кілька днів тому на станції Поджио Руско.
Партія з понад 20 італійських САУ M109L після капітального ремонту готується до відправки в Україну. Про це у своєму Telegram пише Юрій Бутусов і публікує відеозапис.
Як повідомляється, відео знято кілька днів тому на станції Поджио Руско.
Що відомо про САУ M109L?
M109L — артилерійська самохідна гаубиця калібру 155/39. M109L є італійською розробкою американської 155-мм самохідної гаубиці M109. Її модернізувала італійська компанія Leonardo Defence Systems довгим стволом 39 калібру, щоб замінити оригінальний ствол 23 калібру американської M109.
Останній модернізований M109L має 23-літровий патронник і відповідає Спільному балістичному меморандуму про взаєморозуміння (JBMOU). Він також оснащений димососом і новим дульним гальмом.
Технічні характеристики
Характеристика та основні показники:
- Калібр: 155 мм.
- Максимальна дальність: 24/30 км.
- Скорострільність: 4 об/хв.
- Боєприпаси: HE LI5A1 — DM 106 вугільний газ — DM 105 димовий газ.
- Товариство SIMEL, SNIA/BPB — M107 (SNIA-BPB).
- Вага: 28 тонн.
- Швидкість: 60 км/год по трасі — 25 км/год по бездоріжжю.
- Дальність дії: 320 км.
Нагадаємо, що Іран постачає ЗС РФ китайські 152-мм боєприпаси. У мережі з'явилися фото 152-мм осколково-фугасного снаряда Type 66.
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