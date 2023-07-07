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Після капітального ремонту: Італія передала Україні САУ M109L (відео)

САУ M109L
Італія передала Україні САУ M109L

За словами Юрія Бутусова, партію САУ було помічено кілька днів тому на станції Поджио Руско.

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Партія з понад 20 італійських САУ M109L після капітального ремонту готується до відправки в Україну. Про це у своєму Telegram пише Юрій Бутусов і публікує відеозапис.

Як повідомляється, відео знято кілька днів тому на станції Поджио Руско.

Що відомо про САУ M109L?

M109L — артилерійська самохідна гаубиця калібру 155/39. M109L є італійською розробкою американської 155-мм самохідної гаубиці M109. Її модернізувала італійська компанія Leonardo Defence Systems довгим стволом 39 калібру, щоб замінити оригінальний ствол 23 калібру американської M109.

Останній модернізований M109L має 23-літровий патронник і відповідає Спільному балістичному меморандуму про взаєморозуміння (JBMOU). Він також оснащений димососом і новим дульним гальмом.

Технічні характеристики

Характеристика та основні показники:

  • Калібр: 155 мм.
  • Максимальна дальність: 24/30 км.
  • Скорострільність: 4 об/хв.
  • Боєприпаси: HE LI5A1 — DM 106 вугільний газ — DM 105 димовий газ.
  • Товариство SIMEL, SNIA/BPB — M107 (SNIA-BPB).
  • Вага: 28 тонн.
  • Швидкість: 60 км/год по трасі — 25 км/год по бездоріжжю.
  • Дальність дії: 320 км.

Нагадаємо, що Іран постачає ЗС РФ китайські 152-мм боєприпаси. У мережі з'явилися фото 152-мм осколково-фугасного снаряда Type 66.

Українські артилеристи нещодавно хвалили гаубиці М777, які ефективно застосовували в Херсонській області. Військові знищили вантажівку "Ведмідь" із гаубицею "Гіацинт-Б" військ РФ.