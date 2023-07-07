После капитального ремонта: Италия передала Украине САУ M109L (видео)

По словам Юрия Бутусова, партия САУ была замечена несколько дней назад на станции Поджио Руско.

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Партия из более чем 20 итальянских САУ M109L после капитального ремонта готовится к отправке в Украину. Об этом в своем Telegram пишет Юрий Бутусов и публикует видеозапись.

Как сообщается, видео снято несколько дней назад на станции Поджио Руско.

Что известно про САУ M109L?

M109L — артиллерийская самоходная гаубица калибра 155/39. M109L является итальянской разработкой американской 155-мм самоходной гаубицы M109. Ее модернизировала итальянская компания Leonardo Defence Systems длинным стволом 39 калибра, чтобы заменить оригинальный ствол 23 калибра американской M109.

Последний модернизированный M109L имеет 23-литровый патронник и отвечает Общему баллистическому меморандуму о взаимопонимании (JBMOU). Он также оснащен дымососом и новым дульным тормозом.

Технические характеристики

Характеристика и основные показатели:

Калибр: 155 мм.

Максимальная дальность: 24/30 км.

Скорострельность: 4 об/мин.

Боеприпасы: HE LI5A1 — DM 106 угольный газ — DM 105 дымовой газ.

Общество SIMEL, SNIA/BPB — M107 (SNIA-BPB).

Вес: 28 тонн.

Скорость: 60 км/ч по трассе — 25 км/ч по бездорожью.

Дальность действия: 320 км.

Напомним, что Иран поставляет ВС РФ китайские 152-мм боеприпасы. В сети появились фото 152-мм осколочно-фугасного снаряда Type 66.

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