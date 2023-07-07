После капитального ремонта: Италия передала Украине САУ M109L (видео)
По словам Юрия Бутусова, партия САУ была замечена несколько дней назад на станции Поджио Руско.
Партия из более чем 20 итальянских САУ M109L после капитального ремонта готовится к отправке в Украину. Об этом в своем Telegram пишет Юрий Бутусов и публикует видеозапись.
Как сообщается, видео снято несколько дней назад на станции Поджио Руско.
Что известно про САУ M109L?
M109L — артиллерийская самоходная гаубица калибра 155/39. M109L является итальянской разработкой американской 155-мм самоходной гаубицы M109. Ее модернизировала итальянская компания Leonardo Defence Systems длинным стволом 39 калибра, чтобы заменить оригинальный ствол 23 калибра американской M109.
Последний модернизированный M109L имеет 23-литровый патронник и отвечает Общему баллистическому меморандуму о взаимопонимании (JBMOU). Он также оснащен дымососом и новым дульным тормозом.
Технические характеристики
Характеристика и основные показатели:
- Калибр: 155 мм.
- Максимальная дальность: 24/30 км.
- Скорострельность: 4 об/мин.
- Боеприпасы: HE LI5A1 — DM 106 угольный газ — DM 105 дымовой газ.
- Общество SIMEL, SNIA/BPB — M107 (SNIA-BPB).
- Вес: 28 тонн.
- Скорость: 60 км/ч по трассе — 25 км/ч по бездорожью.
- Дальность действия: 320 км.
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