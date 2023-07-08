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Воєнний фокус

На Курахівській ТЕС обвалився дах через постійні обстріли: є загиблі (фото)

Фото: dtek.com | Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати люди

На підприємстві обвалилася покрівля та кілька поверхів. Троє працівників дістали поранення, їх госпіталізували. Ще двоє співробітників ТЕС можуть перебувати під завалами.

На Курахівській ТЕС у Донецькій області через постійні обстріли росіян сталася надзвичайна ситуація. У будівлі обвалився дах і несучі конструкції. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, обвал покрівлі та кількох поверхів об'єкта критичної інфраструктури стався 7 липня близько 23:10. Унаслідок події троє співробітників підприємства дістали поранення, їх госпіталізували. Одна жінка загинула. Ще двоє вважаються зниклими, вони можуть перебувати під завалами.

"Через руйнування метало-бетонних конструкцій під завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці. До лікарні доправлено трьох працівників нічної зміни віком від 43 до 58 років із відкритою черепно-мозковою травмою, переломами ребер та забоями. Також кваліфікована медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані", — йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на підприємство. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України).

Фокус раніше писав про те, що 2 квітня через інтенсивні обстріли на Курахівській теплоелектростанції в Донецькій області порушили електропостачання, що забезпечує живлення Покровського району.

Також Фокус повідомляв про те, що в ніч на 8 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Кривий Ріг безпілотними літальними апаратами. У місті спалахнули відразу дві пожежі, що охопили 360 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки загоряння. Унаслідок атаки 26-річний городянин отримав поранення середньої тяжкості, чоловіка госпіталізували.