На Курахівській ТЕС обвалився дах через постійні обстріли: є загиблі (фото)

На підприємстві обвалилася покрівля та кілька поверхів. Троє працівників дістали поранення, їх госпіталізували. Ще двоє співробітників ТЕС можуть перебувати під завалами.

На Курахівській ТЕС у Донецькій області через постійні обстріли росіян сталася надзвичайна ситуація. У будівлі обвалився дах і несучі конструкції. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, обвал покрівлі та кількох поверхів об'єкта критичної інфраструктури стався 7 липня близько 23:10. Унаслідок події троє співробітників підприємства дістали поранення, їх госпіталізували. Одна жінка загинула. Ще двоє вважаються зниклими, вони можуть перебувати під завалами.

"Через руйнування метало-бетонних конструкцій під завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці. До лікарні доправлено трьох працівників нічної зміни віком від 43 до 58 років із відкритою черепно-мозковою травмою, переломами ребер та забоями. Також кваліфікована медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на підприємство. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України).

Фокус раніше писав про те, що 2 квітня через інтенсивні обстріли на Курахівській теплоелектростанції в Донецькій області порушили електропостачання, що забезпечує живлення Покровського району.

Також Фокус повідомляв про те, що в ніч на 8 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Кривий Ріг безпілотними літальними апаратами. У місті спалахнули відразу дві пожежі, що охопили 360 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки загоряння. Унаслідок атаки 26-річний городянин отримав поранення середньої тяжкості, чоловіка госпіталізували.