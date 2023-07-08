"Йдемо вперед": Зеленський і командувачі армією на 500 день війни звернулися до українців (відео)

У відеоролику, записаному до 500-го дня від початку повномасштабного вторгнення, президент висловив повагу всім, хто тривалий час стоїть на захисті свободи і незалежності України.

"Йдемо вперед", — такими словами президент Володимир Зеленський і керівники різних військових відомств країни звернулися до українців на відеоролику, присвяченому 500 дню від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За кадром глава держави подякував воїнам, які стійко захищають країну на полі бою. Відео опублікували в Telegram-каналі президента.

"500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості. Спасибі всім, хто б'ється заради свободи і незалежності України!" — написав Володимир Зеленський.

У двохвилинному ролику показано кадри боїв, звільнення українською армією населених пунктів від російських окупантів, а також короткі звернення командувачів Сил оборони, серед яких головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Сил спецоперацій Збройних сил України Віктор Хоренко та інші. Усі учасники відеоролика промовляють фразу: "Йдемо вперед!"

Закадровий текст читає Володимир Зеленський.

"500 днів знищуємо окупантів, захищаємо Україну, дбаємо про українців і щодня пробуємо новий крок уперед. Ми йдемо до перемоги. Ми йдемо вперед. Дякую кожному і кожній", — каже президент.

Раніше в Офісі президента опублікували звернення Володимира Зеленського, записане на острові Зміїний, куди гарант вирушив після візиту до Туреччини.

"Сьогодні ми вшанували тут наших, українських героїв — усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хоча це невеликий клаптик суші посеред нашого Чорного моря, це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частинку своєї території", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше Фокус писав про головні битви російсько-української війни, що триває півтора року.

Також 8 липня стало відомо, що з Туреччини в Україну повертаються п'ять командирів захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі, які за домовленістю з Анкарою після обміну військовополоненими у вересні 2022 року мали залишатися там до закінчення війни. Володимир Зеленський опублікував фото з бійцями і повідомив радісну новину.