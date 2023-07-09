ЗСУ вдарили по позиціях окупантів трофейною системою ТОС-1А "Солнцепек" (відео)

За інформацією російських пабліків, вогнеметна система була захоплена українськими військовими під час "відведення підрозділів ЗС РФ" з Харківської області восени минулого року.

1-й окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла показали бойову роботу українських бійців, які завдали удару по позиціях супротивника за допомогою трофейної важкої вогнеметної системи ТОС 1А "Солнцепек". Кадри були опубліковані 9 липня в соціальних мережах, передає Фокус.

"Робота трофейного ТОС 1А "Солнцепек". Знищуємо ворога його ж зброєю", — йдеться в коментарі під відео.

Автори російських пабліків також прокоментували кадри завданого удару трофейним "Солнцепеком". Деякі оглядачі пишуть, що системи були захоплені українськими бійцями восени минулого року в Харківській області.

"За попередньою інформацією, важка вогнеметна система "ТОС-1А "Солнцепек" була захоплена українськими військовими під час відводу підрозділів ЗС РФ з Харківської області", — пише "Военный обозреватель".

Тим часом, на якому напрямку застосували трофейну ТОС українські бійці не уточнили.

Нагадаємо, у жовтні минулого року журналісти видання The Wall Street Journal написали, що під час стрімкого контрнаступу ЗСУ в Харківській області, російські війська залишили значну кількість військової техніки. Автори матеріалу з іронією зазначили, що таким чином Росія стала найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва, випереджаючи за всіма показниками США і союзників НАТО.

Українські джерела 8 червня повідомили, що на Запорізькому напрямку Сили оборони знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". Зазначалося, що за непідтвердженими даними, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила понад 10 таких машин.