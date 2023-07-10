Поспішають так само, як у Ростов: "кадирівці" так і не доїхали до Бахмута (відео)

Українські захисники не вважають "кадирівців" якоюсь страшною силою, бо з досвіду знають, що їхні підрозділи "розбирають на запчастини" навіть новобранці ЗСУ.

"Кадирівці", яких учора, 9 липня, нібито перекинули на Бахмутський напрямок, так туди поки й не доїхали. Про це повідомляють бійці ЗСУ, які перебувають на цій ділянці фронту, пише "Радіо Свобода".

Як заявив командир батальйону "Свобода" в складі 4-тої бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик, бравих чеченських воїнів вони до цих пір не бачили, щоправда, говорять, що їхня присутність на перебіг бойових дій не вплине, оскільки вони не є якимось серйозним підрозділом і не вміють взаємодіяти на полі бою.

"Вони не є чимось серйозним, оскільки це, по суті, добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка, можливо, гарно справляється в спортивному залі, гарно екіпірована, але в них немає серйозних спеціалістів. Можливо, це новосформовані підрозділи, проте, як показує практика, вони не вміють працювати разом комплексно з артилерією, із серйозним системним підходом", — розповів Кузик.

Він зазначив, що Сили оборони зустрічали "кадирівців" у Бахмуті ще взимку.

"Щодо тих, кого ми зустрічали, це була яскрава картинка, яка в справжньому бою нічим не здивувала, а навпаки, розчарувала. Були випадки, коли ми менш підготовлену піхоту, новобранців, ставили на дальні фланги, а за напрямком удару ставили досвідченіших. Так якимись обхідними шляхами ці підрозділи "Ахмат" виходили на цих новобранців, то ці новобранці в бою розбирали їх на запчастини. Я сам був здивований", — додає Кузик.

Нагадаємо, що вчора, 9 липня, лідер Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що підрозділ "Ахмат" посилить ЗС РФ на Бахмутському напрямку.

"Спецназ "АХМАТ" під командуванням Апти Алаудінова перекинуто командуванням спецоперації на складний Бахмутський напрямок. Така рокіровка говорить про довіру Генштабу та високу боєздатність підрозділу", — написав Кадиров.

Звідки саме перекидатимуть чеченських вояків, Кадиров не уточнив.

Нагадаємо, що під час заколоту Пригожина в РФ "кадирівці", які їхали в Ростов "придушувати повстання", застрягли в заторі, а поки доїхали до місця призначення, увесь заколот вже закінчився.

Раніше повідомлялося, що Рамзан Кадиров у розпал війни та за кілька тижнів після невдалого заколоту ПВК "Вагнер", на "придушення" якого в місто Ростов-на-Дону підрозділ "Ахмат" так і не доїхав, вирушив у відпустку.