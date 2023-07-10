"Нова тактика": ЗС РФ перевозять снаряди у цивільні квартали Маріуполя, — мерія (фото)

Російські окупанти облаштовують склади серед будинків, де проживають мирні мешканці міста. Зі слів радника мера Петра Андрющенка, ворог розраховує вберегти озброєння, прикриваючись людьми.

ЗС РФ перевозять бойові комплекти (БК) у житлові забудови Маріуполя. Російські бійці облаштовують склади в оточенні цивільних людей. Про це 10 липня проінформував у соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Група "Ї" Маріупольського Спротиву повідомляє щонайменш про два подібних склади", — зазначив він.

За даними партизанів, один з ворожих складів розміщений в районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди окупанти вже два дні поспіль завозять вантажівками БК. Сили спротиву нарахували вже щонайменше 12 машин.

Інший склад з БК, як передав радник міського голови, розмістили в районі однієї зі шкіл Приморського району.

"Така тактика нова та раніше окупантами не застосовувалась", — заявив Андрющенко.

Посадовець пояснив, що снаряди ЗС РФ перевозять з промислової зони Маріуполя. Він припустив, що на тлі ударів по складах ворог вдався до прикриття своїх снарядів мирними мешканцями.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, воїни Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро вкрали у ворожих армійців БМП-2 та застосовують проти окупантів. Машина була відремонтована та випробувана на полігоні.

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