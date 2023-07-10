Завали розібрали: кількість жертв авіаудару РФ Оріховим збільшилася до 10, — ДСНС (відео)

Рятувальники завершили пошукові роботи менш ніж за добу. Під уламками будівлі, в якій роздавали воду і гуманітарну допомогу, виявили нові тіла загиблих людей.

У Оріхові на Запоріжжі працівники ДСНС завершили розбір завалів на місці російського авіаудару по центру гуманітарної допомоги. Остаточна кількість жертв — 7 людей. Про це ідеться в офіційному Telegram-каналі служби.

У повідомленні вказано, що 10 липня з-під руїн дістали тіла ще трьох жертв атаки ЗС РФ. Інформацію опубліковано о 20:56, коли завершили пошуково-рятувальні роботи.

Між тим ще кількома годинами раніше на сайті ДСНС вказували, що очікують відшукати два тіла. На світлинах, зроблених на місці робіт, показані масштаби руйнування:

простір перед уцілілою будівлею встелено уламками споруди, по якій вдарили росіяни;

Обстріл Оріхова - подвір'я вкрите уламками

ковші екскаватора розгрібають уламки дощок та цегли;

Обстріл Оріхова - на місці вибуху працює екскаваторі

під час розбору завалів рятувальники використовують "болгарку";

Обстріл Оріхова - інструменти рятувальників

плити перекриття склались, як "картковий будинок".

Обстріл Оріхова - плити на місці удару

Також пресслужба ДСНС опублікувала відео, на якому показала роботу рятувальників, а поруч — волонтерську службу World Central Kitchen, яка годувала усіх причетних до розбору залишків будівлі.

Рятувальні роботи у Оріховому на Запоріжжі

Зазначимо, ЗС РФ завдали авіаудар по Оріховому зранку 10 липня. У Запорізькій ОВА заявили, що російський снаряд вдарив по будівлі, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Крім того, російські снаряди також пошкодили школу — про це розповів Юрій Малашко, очільник ОВА, в офіційному Telegram-каналі.

Представниця ООН Деніз Браун прокоментувала обстріл Оріхова на Запоріжжі. У її заяві вказано, що росіяни влучили у пункт роздачі води, організований партнерами Гуманітарного фонду. Також вона вимагала провести розслідування дій ЗС РФ, при цьому наголосила, що ООН і далі допомагатиме українцям, які потерпають від російських злочинів.

Нагадуємо, кілька днів тому ЗС РФ вдарили по центру міста Львова. Один зі снарядів влучив у верхній поверх багатоквартирного будинку, також були пошкоджені гуртожитки університету, навчальний заклад, офісна будівля. Кількість загиблих — 10 осіб.

Між тим міжнародна організація Human Rights Watch не сказала ні слова про черговий злочин росіян. Натомість застерегли і Україну, і Росію від використання касетних боєприпасів.

Питання щодо касетних боєприпасів було вирішено без участі HRW: уряд США оголосив, що у новому пакеті допомоги — певна кількість подібних снарядів.