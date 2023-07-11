"Відбудеться шокувальний інцидент": сестра Кім Чен Ина погрожує США через "шпигунство"

Кім Йо Чжон заявила, що в КНДР відігнали американський літак-розвідник. За її словами, силам США "буде дуже важко тікати", якщо такі випадки повторюватимуться.

Сестра керівника Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ина попередила Сполучені Штати Америки про "шокувальні" наслідки, звинувачуючи США в розвідувальній діяльності. Про це пише The Guardian 11 липня.

Кім Йо Чжон стверджує, що 10 липня військові літаки Пхеньяна відігнали американський літак-розвідник, який пролітав над прилеглими водами. Сестра північнокорейського лідера вирішила застерегти США від подібних дій.

"Відбудеться шокувальний інцидент у довгостроковій перспективі на 20-40-кілометровій ділянці, на якій американські літаки-шпигуни зазвичай вторгаються в небо над економічною водною зоною Північної Кореї", — заявила Кім Йо Чжон.

Кім Йо Чжон також додала, що активізація розвідувальної діяльності США є посяганням на суверенітет КНДР і що силам США "буде дуже важко втекти", якщо вони продовжаться.

Як зазначають журналісти, раніше в Північній Кореї вже вдавалися до погроз, однак останню заяву було зроблено після "періоду підвищеної ворожості", пов'язаного із серією ракетних випробувань Північної Кореї на початку 2023 року.

Водночас у США та Південній Кореї відкидають звинувачення КНДР. Представник Держдепартаменту США закликав Пхеньян утриматися від "ескалації дій" і зайнятися дипломатією.

Раніше, 1 травня, Кім Йо Чжон розкритикувала президента США Джо Байдена, назвавши його "літньою людиною без майбутнього", і пообіцяла рішучіше вдаватися до права своєї країни на самозахист у відповідь на ядерну угоду між Вашингтоном і Сеулом. Нагадаємо, що 10 липня Osint-аналітик звернув увагу, що розрахунок українських РСЗВ використовує боєприпаси виробництва Північної Кореї. У кадр репортерів потрапили 122-мм боєприпаси до реактивних систем, на який нанесено маркування, схоже на північнокорейське.