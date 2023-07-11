"Обидва — злочинці": у США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина

За словами спікера Держдепу США Метью Міллера, історія, пов'язана з заколотом "вагнерівців", ще не завершилася і буде продовжена.

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина демонструє той факт, що вони обидва — військові злочинці. Про це заявив представник Державного департаменту США Меттью Міллер, передає Укрінформ.

"Очевидно Євген Пригожин і Володимир Путін не ладнали між собою, але зараз ми бачимо, що вони зустрічалися", — зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що оцінки США щодо ситуації в Росії після активності Євгена Пригожина не зазнали змін.

"У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обидва — особи, які чинили свавілля і віддавали накази на вчинення злочинів в Україні", — зазначив Міллер.

Він також висловив упевненість у тому, що історія, пов'язана з Євгеном Пригожиним, ще не завершилася і буде продовжена.

Нагадаємо, що 10 липня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін за п'ять днів після заколоту, 29 червня, зустрівся в Кремлі з керівництвом ПВК "Вагнер".

А також 10 липня західні ЗМІ повідомляли про те, що Пригожина тримають під вартою в Кремлі. За їхньою інформацією, починаючи з п'ятниці, 1 липня, бізнесмен нібито перебуває під вартою, куди його покликали разом із командирами ПВК "Вагнер".