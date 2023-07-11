З другої спроби: під Бердянськом ліквідовано раніше пораненого генерала армії РФ (фото)

Цоков уже був поранений у вересні 2022 року в районі тимчасово окупованого Сватового Луганської області.

Російський генерал-майор Олег Цоков був поранений унаслідок вогневого ураження в районі Бердянська. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Військовий ЗС РФ обіймав посаду командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії. Його евакуювали із зони бойових дій 20 вересня.

Важливо зазначити, що Цоков уже отримував поранення у вересні 2022 року, але тоді він вижив.

Що відомо про Олега Цокова

Олег Юрійович Цоков — російський воєначальник, генерал-лейтенант. Через вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та Нової Зеландії як причетний до ракетних ударів по українських містах.

Генерал-майор Олег Цоков народився 23 вересня 1971 року. Він військовий злочинець, адже брав участь у двох чеченських війнах і бував на війні в Сирії.

У 1993 році він закінчив Ташкентське загальновійськове командне училище і розпочав службу з посади командира взводу в одній із частин Сибірського військового округу.

У частинах цього округу пройшов посади командира роти, заступника командира батальйону, сім років командував батальйоном, три з половиною роки був заступником командира 74-ї бригади Сибірського військового округу, командував мотострілецьким полком.

Після цього був призначений начальником штабу бригади у Східному військовому окрузі, потім отримав аналогічну посаду в Південному військовому окрузі.

У 2022 році його зробили командиром 144-ї гвардійської мотострілецької бригади, що дислокується в Смоленську і бере участь у російсько-українській війні.

Зазначимо, що в серпні 2014 року Цоков очолив 810 окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту, що базується в тимчасово окупованому Росією Севастополі.

Нагадаємо, 1 липня Генштаб ТСК повідомив про те, що РФ використовує мобільні крематорії, щоб приховати свої втрати. Одна з таких спеціальних машин стоїть у Бердянську. Крематорій спалює тіла російських військових, які були ліквідовані під час контрнаступу ЗСУ. Процедура кремації позбавляє родичів окупантів пільг і компенсацій, адже облік смертності не ведеться.

30 червня у ЗСУ назвали втрати ворога в Херсонській та Запорізькій областях. Українські захисники знищили впродовж доби 2 російських танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА Supercam та іншу техніку.