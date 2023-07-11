Детонувало до 6 ранку: ЗСУ завдали удару по складу БК окупантів у Херсонській області (відео)

За даними журналістів, ЗСУ використовували дрони для атаки на ворожий склад боєприпасів у Новоолексіївці. У мережі стверджують, що детонація тривала до самого ранку, що вказує на значний розмір складу, який зазнав ураження.

У ніч на 11 липня в тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області пролунали вибухи. ЗСУ влучили у склад боєприпасів, що належить російським силам, який був розташований поблизу елеватора. Про це повідомляє Telegram-канал "Херсон: Війна без фейків".

Як повідомляє джерело, боєприпаси після прильоту детонували до 6 години ранку.

Також подробиці інциденту розповіли і на каналі представника Сил оборони "Миколаївський Ванек".

Близько 3 години ночі в джерелі заявили про прильоти в тимчасово окупованому Росією Генічеському районі Херсонської області.

"Дивно виходить. "Мопеди" летять начебто в наш бік, а склад БК детонує в районі Елеватора в Новоолексіївці Генічеського району — а це, між іншим, ще одна залізнична артерія в бік Запорізького напряму", — зазначено в повідомленні.

Вранці наступного дня "Херсон: Війна без фейків" опублікував фотографії та відеоматеріали, отримані з місця події, пов'язаної з вибухами. Видно, що боєприпаси продовжували детонувати до самого ранку, що вказує на значний розмір складу, який зазнав ураження.

"У Новоолексіївці Херсонської області сьогодні вночі був приліт по складу боєприпасів ворога, детонація була чутна до 06:00 ранку. Склад розташовувався в районі елеватора. На поточний момент окупанти обмежили проїзд у населений пункт", — повідомив адмін каналу.

Відстань від Новоолексіївки до найближчої контрольованої Україною території перевищує 100 кілометрів.

За даними "Центру журналістських розслідувань", склад БК окупантів міг бути атакований ударними БПЛА.

"Повідомляється, що загалом було використано чотири дрони, три з яких було збито окупаційною ППО. Однак один БПЛА все-таки прорвав оборону і досяг мети", — йдеться в повідомленні

Нагадуємо, військовий експерт Ігор Козій у коментарі Фокусу пояснив важливість плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Йдеться про те, що після вдалого форсування Дніпра бійці ЗСУ отримують можливість ускладнити для росіян бої на Запорізькому відрізку фронту. Крім того, під загрозою опиняється окупований Кримський півострів.

Тим часом після російського підриву дамби Каховської ГЕС влада РФ і далі не допускає міжнародні організації на місця підтоплення. Члени Міжнародної місії Червоного Хреста запевняли, що "на зв'язку" з Кремлем, але побувати в постраждалій місцевості так і не змогли.